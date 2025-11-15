Эксперт Ляшок рассказал, какая пенсия ждет зарабатывающих 100 тыс. рублей

Сумма составит около 28-30 тыс. рублей, при этом она может быть выше для отдельных категорий граждан, заявил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Тридцатилетние граждане, которые зарабатывают сейчас около 100 тыс. рублей, могут рассчитывать на пенсию около 28-30 тыс. рублей, при этом она может быть выше для проживающих в районах Крайнего Севера, работников сельского хозяйства, граждан, имеющих инвалидность или нетрудоспособных родственников на иждивении. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

"Надо понимать, что любые подобные расчеты крайне условны. Люди, которым сегодня около 30 лет, достигнут общеустановленного пенсионного возраста только через 30-35 лет - за это время многое может измениться: и уровень заработных плат, и инфляция, и пенсионное законодательство. Можно сделать сугубо гипотетическую оценку при неизменных условиях. Если исходить из заработка в 100 тыс. рублей и стажа отчислений в систему страховых взносов 30 лет, размер страховой пенсии составит примерно 28 ты. рублей. При стаже 35 лет - около 31 тыс.", - сказал Ляшок.

Он отметил, что для работающих или проживающих в районах Крайнего Севера, работников сельского хозяйства, граждан, имеющих инвалидность или нетрудоспособных родственников на иждивении, размер пенсии будет выше.