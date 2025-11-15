Эксперты рассказали, в каких регионах РФ можно быстрее накопить на новое авто

Жителям Приморского края, Сахалинской и Московской областей быстрее копить на одну из популярных моделей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Накопить на покупку одного из наиболее популярных новых авто - Lada Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro - быстрее всего жителям Приморского края, Сахалинской и Московской областей, говорится в исследовании "Авито авто" и "Авито работа" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

В исследовании использовались данные о средних зарплатных предложениях в вакансиях, опубликованных на "Авито работе" в 3 квартале 2025 года, а также рекомендованные розничные цены (без учета скидок и акций) Lada Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro. На основе этих показателей был рассчитан срок в месяцах, необходимый для накопления на автомобиль.

"В топ регионов с самым высоким зарплатным предложением попали: Приморский край (118 300 рублей), Сахалинская область (101 700 рублей), Московская область (101 300 рублей), Москва (100 000 рублей), Ямало-Ненецкий Автономный округ (98 000 рублей)", - указывается в исследовании.

Таким образом, накопить на покупку нового автомобиля в Приморском крае получится быстрее всего - на приобретение Lada Granta здесь понадобится 9,1 месяца, Haval Jolion - 21,1 месяца, а Geely Monjaro - 41 месяц.

Жителям Сахалинской области на Lada Granta потребуется откладывать 10,6 месяца. Для покупки Haval Jolion нужно 24,6 месяца, а Geely Monjaro - 47,7 месяца.

В Московской области уровень предлагаемых заработных плат идентичен Сахалинской области. Новая Lada Granta здесь обойдется в 10,7 зарплаты, Haval Jolion - в 24,7 зарплаты, а Geely Monjaro - в 47,9 зарплаты.

В Москве понадобится 10,8 месяца, чтобы накопить на Lada Granta, 25 месяцев - на Haval Jolion и 48,5 месяца - на Geely Monjaro.