Индия на форуме "Саммит партнерства" заключила соглашения на более $134 млрд

ВИШАКХАПАТНАМ /ИНДИЯ/, 15 ноября. /ТАСС/. Индия заключила инвестиционные соглашения на сумму в почти 12 триллионов индийских рупий (более $134 млрд) в ходе международного делового форума "Саммит партнерства" в южном штате Андхра-Прадеш. Об этом журналистам сообщили в Конфедерации индийской промышленности, выступившей организатором мероприятия.

Соглашения охватывают различные секторы экономики, включая инфраструктуру, энергетику, логистику, переработку сельскохозяйственной продукции. Они подписаны с крупными компаниями и международными партнерами, указали в конфедерации.

Главный министр Андхра-Прадеша Чандрабабу Наиду подчеркнул, что целью его правительства является сделать штат ведущим инвестиционным регионом Индии. Он подчеркнул благоприятную среду, созданную для инвесторов, и готовность оказать административную поддержку с акцентом на "скорость в ведении бизнеса".

Индия 14-15 ноября проводит в Вишакхапатнаме в южном штате Андхра-Прадеш одно из крупнейших международных деловых мероприятий страны - форум "Саммит партнерства". В нем принимают участие более 3 тыс. делегатов из десятков государств. Российскую делегацию возглавляет замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев.