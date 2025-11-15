ВТБ: спрос и предложение на финрынке РФ к концу недели практически выровнялось

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Спрос и предложение на российском финансовом рынке к концу торговой недели практически выровнялось, сообщили ТАСС в пресс-службе "ВТБ мои инвестиции" со ссылкой на данные "Индекса ВТБ".

"Текущая неделя на российском рынке акций началась с позитивного настроя инвесторов: участники рынка активно покупали российские акции. Однако уже во вторник продавцы перехватили инициативу у покупателей. К концу недели ситуация выровнялась: спрос и предложение практически сравнялись, свидетельствуют данные "Индекса ВТБ", - отметили в компании.

Так, в течение первой половины недели клиенты "ВТБ мои инвестиции" демонстрировали повышенный спрос к акциям "Полюса". Вслед за разворотом цен на золото акции золотодобытчика с начала недели выросли более чем на 4%. "Неожиданный сюрприз - повышенный спрос на бумаги металлургического сектора. НЛМК, ММК и "Мечел" без явных причин привлекли внимание инвесторов", - добавили в компании.

В отраслевом разрезе фавориты поменялись - в течение недели клиенты "ВТБ мои инвестиции" активно покупали бумаги представителей финансового сектора (+61,1%). При этом лидер прошлой недели - технологический сектор - потерял интерес со стороны инвесторов (-41,1%). Кроме того, инвесторы продолжили сокращать позиции в бумагах компаний из сектора энергетики (-48,2%).

"Сезон корпоративных отчетов задает новые импульсы для рынка акций. Самым ярким на текущий момент оказался отчет "Озона". Но в лидерах по чистым покупкам мы бумагу не увидели, продажи превалировали в первые дни торгов. Исторически стабилизация рынка по акциям переехавших компаний происходит на второй неделе", - заключил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев.