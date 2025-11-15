В ГД обсуждают ограничения на продажу детям имитирующей алкоголь продукции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о потенциальном вреде от реализации среди несовершеннолетних такой продукции

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о потенциальном вреде продажи детям продукции, имитирующей алкоголь, депутаты обсуждают введение в РФ ограничения на его реализацию среди несовершеннолетних.

"Обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Володина.

По его словам, в последние годы наблюдается рост продаж безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь, при этом покупателями становятся не только взрослые. "По оценкам экспертов, в возрасте 10-13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино около 6% детей, в 16-17 лет - порядка 21%. То есть каждый пятый", - отметил Володин.

Председатель ГД отметил, что, по данным врачей, употребление несовершеннолетними такой продукции может привести к формированию пристрастия к специфическому вкусу алкогольных напитков, делая их более привлекательными в будущем, ритуала, ассоциирующегося с удовольствием и имитацией поведения взрослого, нездорового интереса к алкоголю, который может перерасти во вредную привычку. Кроме того, оно пагубно влияет на психику детей и несет опасность для их здоровья.