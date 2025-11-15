Россия и Индия проведут в декабре торгово-экономический форум

Мероприятие сфокусируется на расширении торговли между двумя странами

ВИШАКХАПАТНАМ /Индия/, 15 ноября. /ТАСС/. Индия и Россия в начале декабря в Нью-Дели организуют деловой форум, который будет сфокусирован на задачах расширения торговли между двумя странами. Об этом сообщил журналистам в кулуарах международного форума "Саммит партнерства" глава делегации из РФ, замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.

По его словам, мероприятие будет сосредоточено на поиске новых направлений в торговле, включая выявление дополнительных возможностей для импорта из Индии. "Форум планируется, оператором выступит Росконгресс. Уже идет пригласительная кампания", - отметил Груздев.

Ранее Росконгресс сообщил, что 4-5 декабря в Нью-Дели состоится Российско-индийский форум.