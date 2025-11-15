РФ и Индия изучают расширение сотрудничества в железнодорожной промышленности

Замглавы Минпромторга России Алексей Груздев привел в пример совместное производство скоростного поезда Vande Bharat

Редакция сайта ТАСС

ВИШАКХАПАТНАМ /Индия/, 15 ноября. /ТАСС/. Россия и Индия изучают возможности расширения сотрудничества в сфере железнодорожного машиностроения. Об этом сообщил журналистам в кулуарах международного делового форума "Саммит партнерства" глава делегации из РФ, замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.

Он привел в качестве примера совместное российско-индийское производство скоростного поезда Vande Bharat. "Речь идет о крупном кооперационном проекте на основе российских технологий с последовательной локализацией производства вагонов в Индии. В перспективе на базе проекта должен быть сформирован промышленный кластер", - подчеркнул Груздев.

В Индии действует российско-индийское предприятие Kinet по производству электропоездов. Оно было создано после того, как крупнейший российский производитель подвижного состава ТМХ выиграл в международном тендере стоимостью $6,5 млрд на разработку, производство и 35-летний сервис 1 920 вагонов электропоездов дальнего следования Vande Bharat в трех классах обслуживания. Партнером совместного предприятия в реализации проекта стала индийская государственная компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL).

Индийская железнодорожная сеть - одна из самых разветвленных и четвертая по величине в мире. В 2022-2023 финансовом году число пассажиров Индийских железных дорог выросло более чем на 80%, достигнув 6,23 млрд человек по сравнению с 3,44 млрд в 2021-2022 финансовом году. К 2047 году Индийские железные дороги рассчитывают стать мировым лидером в сфере железнодорожного транспорта, стимулируя экономический рост и повышая качество жизни населения.