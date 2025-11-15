Замглавы Минпромторга РФ: Индия стремится диверсифицировать торговлю с Россией

Алексей Груздев объяснил динамичный рост торговли между странами ростом экспорта энергетических ресурсов вследствие устойчивого спроса с индийской стороны

ВИШАКХАПАТНАМ /ИНДИЯ/, 15 ноября. /ТАСС/. Индия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров России, Нью-Дели заинтересован расширять поставки и диверсифицировать торговлю с Москвой. Об этом сообщил журналистам в кулуарах международного делового форума "Саммит партнерства" глава российской делегации, замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.

"Индия сегодня один из наших ключевых торгово-экономических, инвестиционных партнеров. По итогам прошлого года достигнуты рекордные показатели в торговле, почти $64 млрд, с приростом 12%", - сказал он.

По словам Груздева, "динамичный рост обусловлен, в первую очередь, увеличением экспорта энергетических ресурсов вследствие устойчивого спроса со стороны Индии".

Он сообщил, что не менее динамично растет и экспорт в Индию российских удобрений. "Индия - это масштабный рынок, и российские производители предлагают конкурентные условия по всей линейке удобрений", - указал замглавы Минпромторга.

Кроме того, по его словам, идут поставки машинно-технической и другой промышленной продукции, включая фармацевтику.

"Вместе с тем, партнеры заинтересованы реализовать дополнительные возможности по наращиванию поставок конкурентоспособной продукции из Индии", - заключил замглавы российского Минпромторга.