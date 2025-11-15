Узбекистан и Казахстан подготовили портфель совместных проектов

Сумма проектов более $8 млрд

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 15 ноября. /ТАСС/. Ташкент и Астана подготовили портфель совместных проектов на сумму более $8 млрд, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева.

По ее данным, президент Узбекистана провел переговоры в узком формате с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, который находится в Ташкенте с государственным визитом и примет участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Стороны отметили, что было создано 6,5 тыс. совместных предприятий, реализуются крупные проекты в приоритетных отраслях.

"В целях развития промышленной кооперации подготовлен портфель проектов на сумму свыше $8 млрд. Для продвижения таких проектов предложено запустить совместную Инвестиционную платформу", - сказано в сообщении.

Также подчеркнуто, что товарооборот между странами с начала года составил $4 млрд. "Стоит задача по доведению данного показателя до 10 млрд за счет наращивания взаимных поставок и замещения импорта. Растут объемы грузоперевозок, между городами осуществляется более 40 авиарейсов в неделю", - сообщает пресс-служба.

Как сообщалось ранее, седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Ташкенте 15-16 ноября при участии Азербайджана под председательством президента Узбекистана. Инициатива о проведении регулярных консультативных встреч глав государств региона была выдвинута Мирзиёевым на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года. Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в марте 2018 года в Казахстане. В период нынешнего председательства Узбекистана в этом формате проведено свыше 20 крупных мероприятий, охватывающих различные направления взаимодействия.