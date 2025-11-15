SCMP: в КНР геологи открыли в горах Куньлунь большое месторождение золота

Предварительно, его запасы могут превышать 1 тыс. тонн

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 15 ноября. /ТАСС/. Китайские геологи открыли в горах Куньлунь недалеко от Синьцзян-Уйгурского автономного района месторождение золота, запасы которого, по предварительным оценкам, могут превышать 1 тыс. тонн. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), это уже третье большое месторождение драгоценного металла, обнаруженное в Китае с 2024 года после открытий крупных месторождений в провинции Ляонин на северо-востоке КНР и в провинции Хунань на юго-востоке страны.

"Контуры тысячетонного золотого пояса в Западном Куньлуне (Синьцзян) сейчас обретают форму", - приводит издание слова старшего инженера Кашгарской геологической партии Хэ Фубао.

Серия открытий месторождений драгоценного металла свидетельствует о том, что золотые запасы Китая могут быть гораздо больше, чем считалось ранее. Обнаружение сразу нескольких золотоносных месторождений может объясняться значительным увеличением расходов на геологоразведку в КНР и внедрением передовых технологий, отмечает SCMP.

Как напоминает газета, в древнекитайской мифологии горы Куньлунь почитаются как священная горная цепь. Согласно древней "Книге гор и морей", Куньлунь объявлялся центром мира и хранилищем "всех сокровищ Земли".