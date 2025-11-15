Комитет Госдумы одобрил поправку о поэтапном снижении порога доходов по УСН

Планируется, что ГД рассмотрит бюджетный пакет на заседании 18 ноября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку правительства РФ о поэтапном снижении порога доходов по упрощенной системе налогообложения (УСН) - предполагается плавное снижение порога доходов по УСН до 10 млн рублей в 2028 году. Поправка вносится ко второму чтению налогового законопроекта бюджетного пакета в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Как ранее сообщил министр финансов Антон Силуанов, предложено скорректировать нижний порог с 10 до 20 млн рублей в 2026 году и сделать это решение более плавным, обеспечив снижение порога в 2027 году до 15 млн рублей, в 2028 году - до 10 млн рублей. По мнению Силуанова, это даст возможность бизнесу адаптироваться к новым правилам применения спецрежимов.

При этом комитет отклонил альтернативные поправки депутатов, касающиеся порога снижения УСН,

В редакции первого чтения законопроекта была принята норма, согласно которой с 1 января 2026 года планируется снизить порог доходов на упрощенной системе налогообложения, при котором сохраняется освобождение от НДС, с 60 млн до 10 млн рублей в год.