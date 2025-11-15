США приостановили переговоры с Таиландом по торговому соглашению

Пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун отметил, что правительство королевства продолжит реализовывать политику по расширению экономических возможностей посредством заключения соглашений о свободной торговле

БАНГКОК, 15 ноября. /ТАСС/. Вашингтон приостановил переговоры по торговому соглашению с Таиландом из-за обострения ситуации на границе с Камбоджей. Об этом на брифинге заявил генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун.

"Мы получили письмо от заместителя торгового представителя США о временной приостановке переговоров по двустороннему торговому соглашению между Таиландом и Соединенными Штатами. Из него следует, что переговоры могут быть возобновлены, как только Таиланд "подтвердит свою приверженность выполнению совместной декларации". В этой связи мы должны признать, что мы, конечно, разочарованы. Таиланд последовательно подтверждал, что вопросы безопасности, особенно относящиеся к двусторонним проблемам Таиланда и Камбоджи, не должны быть связаны с торговыми вопросами, обсуждаемыми между Таиландом и США", - сказал он.

Пхалангкун отметил, что правительство королевства "продолжит реализовывать политику по расширению экономических возможностей посредством заключения соглашений о свободной торговле, открывая новые рынки и участвуя в международных экономических структурах, чтобы обеспечить конкурентоспособность Таиланда на мировой арене". При этом он подчеркнул, что Бангкок "признает конструктивную роль США в деэскалации напряжения" между Таиландом и Камбоджей, однако в стремлении к устойчивому миру Таиланд "будет четко опираться на национальные интересы".

МИД Таиланда ранее заявил, что Камбоджа нарушила положения "мирной" сделки, установив противопехотные мины на территории Таиланда, на которых 9 ноября подорвались таиландские военные. Бангкок также возлагает вину на Пномпень за произошедшую 12 ноября перестрелку на границе двух стран. Пхалангкун 11 ноября указал, что "в этой связи у Таиланда не осталось иного выбора, как приостановить выполнение ключевых элементов совместной декларации, включая освобождение 18 камбоджийских военнопленных, пока камбоджийская сторона не проявит ответственность и искреннюю приверженность реализации положений совместной декларации".

Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей произошли 24 июля. Глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим 28 июля объявил о перемирии между сторонами по итогам переговоров в Куала-Лумпуре. После этого произошел ряд инцидентов, когда таиландские военнослужащие подрывались на минах при патрулировании спорных участков на границе двух стран.