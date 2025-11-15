Глава Минэнерго Сербии: США потребовали выхода российских владельцев из NIS

Впервые американская администрация ясно и недвусмысленно заявила и письменно указала, что хочет полной смены собственности российских акционеров

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. США официально потребовали полного выхода российских акционеров из сербской нефтегазовой компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, выступая перед журналистами в здании правительства.

По словам министра, сербские власти получили крайне жесткое послание из Вашингтона. "Поздно ночью по нашему времени нас уведомили партнеры из США, а именно американское правительство, о плохих новостях и тяжелом послании, касающемся компании NIS", - указала она.

"По запросу адвокатов NIS, которые обратились к американскому правительству и предложили соглашение об изменении управления в NIS, впервые американская администрация ясно и недвусмысленно заявила и письменно указала, что хочет полной смены собственности российских акционеров, то есть требует выхода российского владельца из компании", - отметила министр.

Она подчеркнула, что Вашингтон фактически потребовал устранить любое участие России в структуре собственности. "При этом подчеркивается, что не должно быть никакого сокрытия за структурами или российскими партнерами "Газпрома" или российского правительства", - отметила Джедович-Ханданович.

По ее словам, американская сторона не предоставила Сербии никакого временного периода для проведения процедуры. "Нам не дали ни дня, чтобы NIS могла продолжить работу" - подчеркнула министр.

О ситуации с NIS

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут назначил на 16 ноября заседание правительства, на котором планируется обсудить дальнейшие шаги. Заседание пройдет в 11:00 (13:00 мск) с участием президента страны Александара Вучича. Ожидается, что будут присутствовать руководители всех государственных предприятий, что подчеркивает значимость вопроса для общей экономической и энергетической стратегии государства. На заседание приглашена также председатель Народной скупщины (парламента) Ана Брнабич. Власти намерены согласовать с руководством ключевых компаний общую линию действий и определить приоритеты на ближайший период, учитывая необходимость обеспечения устойчивого функционирования энергетических систем страны.

Ранее российские владельцы компании NIS уведомили Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о своей готовности передать контроль над ней третьей стороне. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подчеркивала, что Белград официально поддержал данное предложение.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Президент Сербии Александар Вучич тогда подчеркивал, что не возлагает ответственность на Россию и рассчитывает на совместное решение вопроса. Впоследствии он сообщил, что после американских мер NIS фактически оказалась под рестрикциями и со стороны Евросоюза.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).