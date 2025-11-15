Премьер Саксонии счел, что Россия вновь должна стать торговым партнером ФРГ

Михаэль Кречмер выступил за возобновление импорта энергоносителей из РФ после прекращения огня на Украине

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз, ХДС) заявил, что Россия вновь должна стать торговым партнером Германии в долгосрочной перспективе, и выступил за возобновление импорта энергоносителей из РФ после прекращения огня на Украине.

Он отметил, что нынешняя энергетическая политика ФРГ ведет к деиндустриализации.

"Мы должны рассматривать санкции против России в том числе и с точки зрения собственных экономических интересов", - сказал Кречмер в интервью медиагруппе Funke.

"Наши интересы должны заключаться в возобновлении поставок энергоносителей из России после прекращения огня [на Украине]. Экономические отношения также укрепляют нашу безопасность", - констатировал премьер Саксонии.

Кречмер указал, что антироссийская позиция предыдущего правительства ФРГ (СДПГ, "Зеленые", СвДП) "была определенно ошибочной".

"Россия должна вновь стать нашим торговым партнером в долгосрочной перспективе, но так, чтобы мы снова не стали от нее зависимы", - указал политик.

В то же время он подчеркнул, что конфликт на Украине должен быть завершен как можно скорее.

"Мы поставляем оружие Украине и, безусловно, поддержим восстановление, но мы ничего не определяем в этом вопросе. Европа больше не играет никакой роли. Мы отказались от нашего конкурентного преимущества - энергии по доступным ценам", - заявил Кречмер.

При этом премьер Саксонии утверждал, что Германия должна быть в состоянии защитить себя.

"А это возможно только в том случае, если мы будем экономически сильны", - заключил политик.

Германия стала отказываться от поставок российских энергоресурсов в феврале 2022 года. ФРГ также не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной. В сложившейся ситуации правительство рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ.