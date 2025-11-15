Премьер Саксонии счел, что Россия вновь должна стать торговым партнером ФРГ
БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз, ХДС) заявил, что Россия вновь должна стать торговым партнером Германии в долгосрочной перспективе, и выступил за возобновление импорта энергоносителей из РФ после прекращения огня на Украине.
Он отметил, что нынешняя энергетическая политика ФРГ ведет к деиндустриализации.
"Мы должны рассматривать санкции против России в том числе и с точки зрения собственных экономических интересов", - сказал Кречмер в интервью медиагруппе Funke.
"Наши интересы должны заключаться в возобновлении поставок энергоносителей из России после прекращения огня [на Украине]. Экономические отношения также укрепляют нашу безопасность", - констатировал премьер Саксонии.
Кречмер указал, что антироссийская позиция предыдущего правительства ФРГ (СДПГ, "Зеленые", СвДП) "была определенно ошибочной".
"Россия должна вновь стать нашим торговым партнером в долгосрочной перспективе, но так, чтобы мы снова не стали от нее зависимы", - указал политик.
В то же время он подчеркнул, что конфликт на Украине должен быть завершен как можно скорее.
"Мы поставляем оружие Украине и, безусловно, поддержим восстановление, но мы ничего не определяем в этом вопросе. Европа больше не играет никакой роли. Мы отказались от нашего конкурентного преимущества - энергии по доступным ценам", - заявил Кречмер.
При этом премьер Саксонии утверждал, что Германия должна быть в состоянии защитить себя.
"А это возможно только в том случае, если мы будем экономически сильны", - заключил политик.
Германия стала отказываться от поставок российских энергоресурсов в феврале 2022 года. ФРГ также не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной. В сложившейся ситуации правительство рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ.