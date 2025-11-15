Комитет ГД одобрил ко II чтению налоговый законопроект из бюджетного пакета

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, в частности, одобрил поправку правительства РФ о поэтапном снижении порога доходов по упрощенной системе налогообложения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект из бюджетного пакета, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. Законопроекты из бюджетного пакета буду рассмотрены Госдумой на заседании 18 ноября.

Депутаты комитета рассмотрели 221 поправку к законопроекту. Комитет, в частности, одобрил поправку правительства РФ о поэтапном снижении порога доходов по упрощенной системе налогообложения (УСН) - предполагается плавное снижение порога доходов по УСН до 10 млн рублей в 2028 году. Как ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, предложено скорректировать нижний порог с 10 млн рублей до 20 млн в 2026 году и сделать это решение более плавным, обеспечив снижение порога в 2027 году до 15 млн рублей, в 2028 году - до 10 млн рублей. Также была принята поправка, которая смягчает условия налогообложения для букмекерских контор, заменив налог со ставок налогом с разницы между ставками и выигрышами в размере 7% вместо 5%.

Согласно принятым поправкам, от налогообложения НДС освобождаются подакцизные сахаросодержащие напитки, реализуемые общественными организациями инвалидов. Из перечня товаров, облагаемых по ставке НДС в 10%, исключаются молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Поправками также сохраняется освобождение от НДС при реализации прав на российское ПО, а организациям радиоэлектронной промышленности для применения пониженных страховых взносов предоставляется возможность учитывать в доле профильных доходов не только доходы от реализации оборудования для производства электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции, но и доходы от услуг по проектированию и разработке такого оборудования.

Технологический сбор и ставки НДФЛ для граждан ЕАЭС

Кроме того, комитет по бюджету и налогам поддержал поправку, выравнивающую ставки НДФЛ для налоговых резидентов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со ставками, применяемыми для налоговых резидентов России. "В соответствии с нормами статьи 73 договора о ЕАЭС они будут облагаться по общей ставке от 13% до 22%, а не как у иностранцев в размере 30%", - пояснил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Помимо этого, Минфин России исключил из поправок в Налоговый кодекс норму о выемке документов при проведении налогового мониторинга. В числе прочих комитет одобрил поправку, которая вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор. Как пояснил замминистра, доходы в федеральный бюджет России от технологического сбора составят порядка 218 млрд рублей в 2026-2028 гг.

Также комитетом было поддержано продление действия ряда норм, смягчающих для бизнеса последствия приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения. "Норма продлевает действие положений налогового кодекса, освобождающих от налогообложения или позволяющих применять пониженные ставки налогового источника, которые были установлены положениями приостановленных соглашений об избежании двойного налогообложения в отношении отдельных видов доходов", - добавил Сазанов.

Замечания комитета

В ходе обсуждения председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что в поправках учтены замечания, высказанные в заключении комитета к первому чтению законопроекта. "После внесения законопроекта в Государственную думу в комитет поступило много обращений со стороны предпринимательского сообщества и экспертов, в которых в том числе высказывались опасения, что бизнес не успеет подготовиться к новым правилам налогообложения. В своем заключении к первому чтению законопроекта комитет обозначил ряд задач, которые необходимо решить в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению. Сегодня мы можем констатировать, что замечания, высказанные в заключении комитета, поправками учтены", - указал он.

В целях поддержки граждан поправками ко второму чтению предусмотрены следующие меры: освобождение от НДФЛ доходов участников программы "Земский тренер" в виде единовременной компенсационной выплаты; льготы по транспортному налогу для Героев России, Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы на одно транспортное средство; освобождение физических лиц от уплаты земельного налога и налога на имущество по объектам, расположенным на территории, где введены режимы ЧП, ЧС, КТО, предусматривающие временное отселение жителей.