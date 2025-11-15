Правление всех ключевых госкомпаний Украины в сфере энергетики сменится

Из-за коррупционного скандала кабмин начал аудит

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Финансовая деятельность всех ключевых государственных компаний Украины в сфере энергетики будет проверена, а состав их правления обновлен. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно состояться обновление управления этими компаниями", - написал он в Telegram-канале, назвав это "перезагрузкой" таких государственных предприятий. Зеленский обсудил порядок действий с премьер-министром Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым.

В компании "Энергоатом", где была выявлена коррупция, решено за неделю сформировать новый наблюдательный совет и сменить правление. Будет проведен срочный конкурс для выбора нового руководителя "Укргидроэнерго" и обновлен наблюдательный совет предприятия. Доформируют набсовет "Оператора ГТС Украины", проведут конкурс на должность гендиректора и этой компании. Будет организован конкурс в наблюдательный совет "Нафтогаза", новый состав начнет работу уже в январе 2026 года. В остальных ключевых компаниях, работающих в области энергетики, также обновят состав представителей Украины в набсоветах.

Ранее из-за коррупционного скандала кабмин Украины начал аудит всех госкомпаний страны. Зеленский поручил представить результаты ключевым западным партнерам Киева.