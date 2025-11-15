Эстония выделит €3,5 млн на покупку Starlink для ВСУ

Украина сама запросила помощь в обеспечении спутниковой связи, указал глава Минобороны Ханно Певкур

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур © AP Photo/ Alex Brandon

ВИЛЬНЮС, 15 ноября. /ТАСС/. Эстония выделит €3,5 млн для Украины на закупку станций спутниковой связи Starlink. Об этом сообщило министерство обороны балтийской республики.

"Выделенные на закупку систем связи Starlink €3,5 млн поступили из пакета помощи Эстонии Украине на 2025 год. Средства, предназначенные для совместной закупки Starlink, будут направлены на Украину через IT-коалицию во главе с Эстонией и Люксембургом", - говорится в пресс-релизе.

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, чьи слова приводит ведомство, отметил, что Украина сама запросила помощь в обеспечении спутниковой связи.

Ранее в российских силовых структурах заявляли о нехватке терминалов Starlink у ВСУ. Так, 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ в Харьковской области практически полностью лишилось терминалов Starlink. Таким образом украинские силы на данном направлении фактически остались без связи и управления.