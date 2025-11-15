Финансист Далио: госдолг США при Трампе может достичь $55 трлн

Основатель Bridgewater Associates добавил, что не ожидает достижения компромисса между политическими кругами Соединенных Штатов для преодоления кризиса совместными усилиями

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 ноября. /ТАСС/. Экономическая политика администрации президента США Дональда Трампа может повлечь за собой увеличение государственного долга страны до $55 трлн. Такое мнение выразил основатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэй Далио.

"Так называемый One Big Beautiful Bill Act (принятый в июле закон о госрасходах в США - прим. ТАСС) потенциально может увеличить госдолг с $36 трлн до $55 трлн. Предшествовать ему будет долговой и валютный кризис", - заявил инвестор в интервью бразильской газете O Globo.

Между тем, согласно информации, размещенной на сайте американского министерства финансов, размер госдолга уже превысил $38 трлн.

По словам Далио, США столкнутся с угрозой экономического коллапса, поскольку скоро "процентные платежи <...> начнут подавлять остальные расходы, что приведет к параличу [финансовой] системы".

"Скорее всего, это вынудит правительство печатать гораздо больше денег, обесценивая их и делая облигации ничтожными", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что не ожидает достижения компромисса между политическими кругами США для преодоления кризиса совместными усилиями.

"Республиканцы и демократы осознают, что проблему госдолга и дефицита невозможно решить <...> без одновременного увеличения доходов и сокращения расходов на основе двухпартийного консенсуса. Но поскольку политическая жизнь стала крайне радикальной, они понимают, что не смогут пойти по этому пути [компромиссов]. <...> Поэтому я не настроен оптимистично. В лучшем случае после парламентских выборов 2026 года будет достигнуто определенное взаимопонимание, но до этого момента ничего не изменится", - заключил Далио.