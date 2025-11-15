Фидан: антироссийские санкции привели к последствиям для Европы

Европейские страны из-за конфликта на Украине считают необходимым вкладываться в повышение собственной военной мощи, указал глава МИД Турции

АНКАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Экономические ограничения, введенные в отношении России, негативно отражаются на самой Европе в политическом и финансовом контексте. Об этом заявил в эфире телеканала A haber глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Европа не является активной стороной в войне, поскольку не отправляет войска, но участвует в ней, постоянно финансируя и оказывая поддержку [Киеву], и несет таким образом расходы. Вы вводите эмбарго в отношении России, не получаете ее энергоносители, не торгуете с ней. И вы лишаетесь этого от такой державы, как Россия. Это имеет свою цену, финансовую и политическую", - сказал министр.

Он отметил, что европейские страны из-за конфликта на Украине считают необходимым вкладываться в повышение собственной военной мощи. "Речь идет об €1 трлн совокупных расходов. Какие европейские государства будут выделять на это бюджеты и какие статьи они ограничат? Это все скажется на таких областях, как образование, транспорт, энергетика, здравоохранение, и других базовых услугах. Жизнь станет дороже", - подчеркнул Фидан.

Говоря о политических издержках Европы, он отметил, что "на каждых выборах [в ряде стран Европы] с начала войны наблюдалось, как в европейских столицах одно за другим менялись правительства". "Люди начинают задавать вопрос о том, какое им дело до войны там [на Украине]. Они смотрят на собственную экономику, на свой собственный кошелек. И европейцы начинают возмущаться", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что с продолжением конфликта "существуют две угрозы его экспансии". "Во-первых, угроза географической экспансии. Во-вторых, угроза распространения, связанная с применяемым оружием. Существует риск перехода от обычного оружия к оружию массового уничтожения. Но сейчас мы наблюдаем постепенное развитие первого варианта с географическим расширением. Сначала война шла на территории Украины, теперь она и на территории России. Время от времени приходят сообщения то из стран Балтии о нарушении их воздушного пространства, то в Польше сбивают ракету", - сказал Фидан.