На комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе выделили еще около 700 млн рублей

Правительство РФ окажет финансовую поддержку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит около 700 млн рублей на обеспечение работы комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Порядка 700 млн рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Распоряжение об этом подписано", - отмечается в сообщении.

Направленные средства пойдут на финансирование расходов комплекса в 2025 году. В том числе будут профинансированы расходы, связанные с обеспечением деятельности, подготовкой и созданием новых экспозиций, обеспечением безопасности.

Музейно-храмовый комплекс был возведен в Севастополе по поручению президента РФ. Комплекс "Новый Херсонес" объединяет Свято-Владимирский собор, три музея, посвященные христианству, античности и Византии, Крыму и Новороссии, а также амфитеатр под открытым небом, тематические парки и усадьбы.