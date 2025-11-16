Вучич призвал за семь дней оценить все варианты перед решением по NIS

Глава государства подтвердил готовность продолжить контакты с российской стороной

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © AP Photo/ Giannis Papanikos

БЕЛГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич призвал правительство исчерпать все возможные варианты перед тем, как принять окончательное решение по нефтегазовой компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), подчеркнув, что оно должно быть принято в течение ближайших семи дней. Об этом он заявил на внеочередном заседании кабинета министров.

Вучич отметил, что на этом заседании немедленного решения принято не будет, однако времени для размышлений практически не осталось. "Сегодня решения нет. Но мы можем принять решение завтра, послезавтра, послепослезавтра. До следующей недели мы обязаны, наконец, принять решение", - заявил он.

Глава государства подтвердил готовность продолжить контакты с российской стороной. Вучич также допустил возможность выдвижения сербского предложения, если Москва и третья сторона не договорятся о цене. "Если русские не договорятся о цене с третьей стороной, мое предложение - рассмотреть вариант, чтобы мы предложили лучшую цену", - указал он.

Президент отдельно подчеркнул, что Белград стремится избежать любых радикальных шагов. "Я хочу любой ценой избежать конфискации, национализации и отъема имущества. Я хочу, чтобы весь мир видел: мы не желаем отнимать у кого-либо что-либо", - отметил он.

По словам Вучича, Белград готов рассматривать меры лишь после того, как будут полностью исчерпаны дипломатические и экономические возможности. "Это не наша мажоритарная доля, это российская мажоритарная доля, и они имеют право принимать решения, но и мы имеем право жить. Поэтому я хочу до предела исчерпать все возможности, прежде чем начнется любой процесс - будь то принятие управления или что-то иное", - указал он.

16 ноября в Сербии проходит внеочередное заседание правительства. В обсуждении принимают участие президент страны Александар Вучич, председатель Народной скупщины Ана Брнабич, а также руководители всех ключевых государственных предприятий.

О ситуации с NIS

Накануне министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что Сербия готовится рассмотреть национализацию NIS на фоне требования США о полном выходе российских акционеров. По словам министра, Белграду предстоит "одно из самых трудных решений в современной истории страны", и власти ожидают понимания со стороны Москвы.

Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ранее уведомило Белград о требовании полностью вывести российских акционеров из компании NIS. США письменно заявили, что не приемлют никаких решений об изменении управления без смены собственника, а также исключили возможность сохранения российского участия через аффилированные структуры "Газпрома" или государственного сектора России.

Ранее российские владельцы компании NIS уведомили Управление по контролю за иностранными активами Минфина США о своей готовности передать контроль над ней третьей стороне. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подчеркивала, что Белград официально поддержал данное предложение.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Президент Сербии Александар Вучич тогда подчеркивал, что не возлагает ответственность на Россию и рассчитывает на совместное решение вопроса. Впоследствии он сообщил, что после американских мер NIS фактически оказалась под рестрикциями и со стороны Евросоюза.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).