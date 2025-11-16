МИД Буркина-Фасо: строительство АЭС с РФ позволит удвоить электрогенерацию

Партнерство с Россией создает возможности для повышения производства электроэнергии на многие сотни мегаватт в период до 2030 года, отметил министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Карамоко Жан-Мари Траоре

ХАРАРЕ, 16 ноября. /ТАСС/. Возведение первой в истории Буркина-Фасо АЭС с помощью России позволит западноафриканской стране вдвое увеличить выработку электроэнергии. Об этом заявил министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Карамоко Жан-Мари Траоре, представляя в парламенте подписанное 19 июня соглашение с РФ об использовании атомной энергии в мирных целях.

"Правительство Буркина-Фасо с 2023 года осуществляет программу развития национальной атомной энергетики в целях диверсификации источников энергии и обеспечения страны надежным и не зависимым от внешних условий электроснабжением, - цитирует главу МИД портал Actualite. - В результате 19 июня 2025 года было подписано соглашение с РФ о развитии атомной энергетики в Буркина-Фасо. Это партнерство с Россией создает возможности для повышения производства электроэнергии на многие сотни мегаватт в период до 2030 года и удвоения национальных генерирующих мощностей. Подписанное соглашение имеет стратегическое значение и позволит Буркина-Фасо укрепить энергетическую независимость, стимулировать ускорение индустриализации страны и снизить себестоимость электроэнергии".

21 ноября в парламенте Буркина-Фасо пройдет голосование по вопросу о ратификации соглашения с РФ.

Сотрудничество Росатома и Буркина-Фасо началось в октябре 2023 года с подписания на VI Форуме "Российская энергетическая неделя" меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования ядерной энергии в мирных целях. В марте 2024 года на "Атомэкспо-2024" была подписана дорожная карта между странами по развитию сотрудничества.

По итогам формирования международно-правовой базы сотрудничества стороны намерены проработать вопрос реализации в Буркина-Фасо проектов атомной генерации и неэнергетического применения радиационных технологий в сельском хозяйстве и медицине.