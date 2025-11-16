Мицотакис: Греция запускает "Вертикальный коридор" для поставок газа на Украину

По словам премьер-министра Греции, таким образом страна становится узлом поставок американского СПГ в Центральную и Восточную Европу

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 16 ноября. /ТАСС/. Греция становится узлом поставок американского СПГ в Центральную и Восточную Европу и благодаря подписанному компаниями DEPA Trading и "Нафтогаз" меморандуму о намерениях о поставках американского СПГ на Украину запускает в действие "Вертикальный газовый коридор". Об этом объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встрече с Владимиром Зеленским. Трансляцию вел греческий телеканал ERT-news. Ранее в воскресенье газовые компании Греции и Украины подписали в резиденции греческого премьера меморандум о намерениях о поставках американского СПГ на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года.

"Наши страны теперь приобретают новый критически важный аспект сотрудничества в виде новой безопасной энергетической магистрали, которая проходит с юга на север - от Греции до Украины, а именно через создаваемый в настоящее время "Вертикальный газовый коридор" со связывающей осью между терминалом [регазификации сжиженного природного газа (СПГ)] у [греческого города] Александруполиса до Одессы, - сообщил Мицотакис. - Таким образом Украина получает немедленный доступ к диверсифицированным и надежным источникам энергии, а Греция становится узлом поставок американского СПГ в Центральную и Восточную Европу".

Премьер Греции также отметил, что обсудил с Зеленским дальнейшую поддержку Украины совместно со своими партнерами и перспективы двустороннего сотрудничества. "Один из самых важных вопросов - наша помощь в послевоенном восстановлении Украины с задействованием греческих компаний", - добавил Мицотакис.