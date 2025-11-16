США рассчитывают в короткие сроки обогнать Китай в производстве дронов

Министр Сухопутных войск Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл считает, что КНР ежегодно делает 12-14 млн подобных устройств

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. США рассчитывают, что им в короткие сроки удастся обогнать Китай по темпам производства беспилотников. Такую позицию изложил в эфире телеканала CBS министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.

Ведущая попросила его прокомментировать планы руководства США в течение ближайших двух-трех лет закупить в интересах Пентагона миллион беспилотников, а также конкуренцию с Китаем на этом поприще. По словам Дрисколла, США в последние десятилетия придерживались "ошибочного подхода", который сводился к тому, что производством вооружений занимались либо частные компании, либо предприятия американского ВПК.

"С дронами мы поступим иным образом, потому что, если взглянуть на Украину, они производят 4 млн беспилотников в год, а Китай, я думаю, производит ежегодно 12-14 млн дронов. И мы как страна должны будем получить поддержку частного сектора", - заявил он. По словам Дрисколла, Сухопутные войска США намерены "производить [компоненты для дронов] на своей базе, а [предприятия] частного сектора будут их закупать".

"Так что мы будем производить дроны, наши частные партнеры будут производить дроны, и мы догоним и обгоним Китай невероятно быстро", - утверждал он.

В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управление США должно ускорить разработку и тестирование американских технологий с целью наращивания производства и экспорта дронов. Кроме того, он распорядился усилить защиту от современных БПЛА. В июле телеканал Fox News сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился ускорить производство и развертывание беспилотников, пытаясь опередить Россию и Китай в этой сфере. Трамп не раз отмечал, что ВС США изучают опыт применения беспилотников в ходе боевых действий на Украине.