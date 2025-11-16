Аэропорт Шереметьево опроверг информацию об очередях в терминалах

Работа осуществляется в штатном режиме

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево опроверг распространяемую в сети информацию об очередях на паспортном контроле и выходе из аэропорта. Работа осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, никаких коллапсов нет. Сегодня в ряде Telegram-каналов появляются очередные фейковые посты о якобы "огромных очередях на паспортном контроле и на выходе из аэропорта". Такие сообщения не отражают действительность", - говорится в сообщении.

По данным на 22:45 мск, время ожидания пассажиров на паспортном контроле составляет не более двух минут, сообщила пресс-служба. В сообщении отмечается, что подобные фейки направлены исключительно на создание искусственного резонанса и координируются источниками из-за рубежа.