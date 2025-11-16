На выставке в Дубае Россия представит около 900 образцов вооружения

Одним из главных экспонатов российской экспозиции станет модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, который впервые будет показан за рубежом именно на Dubai Airshow 2025

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Порядка 900 образцов российской продукции будет представлено на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, которая пройдет с 17 по 21 ноября в ОАЭ. Более 30 самых востребованных из них будет показано в натурном виде, что станет рекордом за всю историю участия России в зарубежных выставках.

В 2025 году общая площадь российской экспозиции составит свыше 5 тыс. кв. м. В Дубае свою продукцию презентуют крупнейшие отечественные оборонные холдинги, в числе которых "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) (обе входят в Ростех), "Специальный технологический центр", "Беспилотные системы", концерн ВКО "Алмаз-Антей" и другие.

На площадке выставки несколько встреч с российскими и зарубежными партнерами также проведет руководство отечественной ракетно-космической отрасли, включая главу госкорпорации Дмитрия Баканова, сообщили в Роскосмосе.

Dubai Airshow - одна из ведущих мировых авиационных выставок, определяющая тренды в аэрокосмической и оборонной отраслях. Как ранее заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, в Дубае Россия покажет высокоинтеллектуальные системы, способные кардинально повысить обороноспособность стран-партнеров. В рамках мероприятия будут продемонстрированы все главные достижения отечественной оборонной промышленности в авиации, космонавтике и ПВО.

Кроме того, в ходе выставки российская делегация проведет переговоры о поставках продукции и налаживании технологического сотрудничества с делегациями вооруженных сил стран Ближнего Востока, Северной Африки и других регионов.

Авиационные новинки

Одним из главных экспонатов российской экспозиции станет модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Как сообщали в Ростехе, он прибыл в Дубай 14 ноября. Модернизированная версия самолета впервые будет показан за рубежом именно на Dubai Airshow 2025.

Як-130М производства Объединенной авиастроительной корпорации оснащен новым комплексом авиационного вооружения и бортового оборудования. Модернизированная техника предназначена для подготовки пилотов истребителей четвертого и пятого поколений, а также для решения ударных и истребительных задач в качестве легкого боевого самолета, рассказывали в Ростехе.

А внедрение новых бортовых систем позволит эксплуатировать Як-130М круглосуточно в любых условиях, а также расширит его боевые возможности.

Кроме того, в Дубае будет показан "Ансат-М" холдинга "Вертолеты России" в импортозамещенном облике с российскими двигателями ВК-650В производства ОДК.

Премьера российских БПЛА

Одним из заметных событий выставки станет демонстрация модернизированного разведывательно-ударного комплекс "Ланцет-Э" (ZALA). Также в Дубае Россия впервые покажет новый скоростной разведывательный беспилотник, пополнивший линейку Supercam производства ГК "Беспилотные системы".

Кроме того, в ОАЭ будет показан флагманский беспилотный комплекс Supercam S350, массово применяемый российскими войсками для разведки в ходе СВО и зарекомендовавший себя как эффективный, надежный и простой в эксплуатации аппарат. Как отмечают в ГК "Беспилотные системы", беспилотник является аппаратом двойного назначения и может применяться как в нефтегазовой промышленности, так и в строительстве, геодезии, картографии, электроэнергетике и других отраслях в странах Ближнего Востока.

На выставке будет впервые показан макет экспортного беспилотного летательного аппарата "Форпост-РЭ". Комплекс с БПЛА средней дальности "Форпост-РЭ" создан на базе российского разведывательно-ударного беспилотника "Форпост" и показал высокую эффективность в ходе реальных боевых действий, в том числе, в Сирии и СВО.

Еще одной российской премьерой выставки станет гражданский вариант FPV-дронов самолетного типа "Молния" (Lightning), применяемых в СВО. Дроны могут применяться для практической подготовки операторов БПЛА, экспресс-разведки и мониторинга в различных отраслях, в поисково-спасательных операциях, оперативной доставки грузов и медицинских препаратов (массой до 6 кг) и т.д.

Воздушная программа

Кроме того, в рамках Dubai Airshow будут представлены передовые российские авиационные комплексы - истребитель пятого поколения Су-57Э и разведывательно-ударный вертолет Ка-52, отмечали в госкорпорации.

Так, истребитель Су-57Э покажет фигуры высшего пилотажа. Как обращали внимание в Ростехе, этот самолет - единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший свою эффективность в масштабных боевых действиях. Он способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для локаторов противника.

В ОАК делились, что Су-57Э продемонстрирует свои возможности и в летной программе: зрители увидят принципиально новые элементы пилотажа.

Кроме того, на статистической стоянке будет представлен модернизированный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э). Он является глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76, но, несмотря на внешнее сходство, принципиально отличается от предшественника, рассказывали в ОАК.

Сухопутная часть

На Международной авиационно-космической выставке Россия также представит и сухопутные средства. Заместитель генерального директора концерна "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн в комментарии для ТАСС отмечал, что концерн представит ранее демонстрировавшиеся изделия в новом свете.

В пресс-службе "Алмаз-Антея" отмечали, что среди представленных в Дубае экспонатов будут модели боевых средств из состава зенитной ракетной системы большой дальности С-400 "Триумф", которая предназначена для поражения современных и перспективных средств воздушного нападения (СВН). В частности, С-400 может уничтожать самолеты - постановщики помех, самолеты радиолокационного дозора и наведения, самолеты-разведчики, в том числе входящие в состав разведывательно-ударных комплексов, тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты, баллистические ракеты средней дальности, летательные аппараты, выполненные по технологии "Стелс", а также другие СВН в условиях интенсивного радиопротиводействия, поясняли в концерне.

"Алмаз-Антей" также продемонстрирует модели боевых машин ЗРК малой дальности "Тор-Э2", "Тор-М2К" и автономных боевых модулей ЗРК "Тор-М2КМ". Помимо них, будет представлена и модель боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО (Э)" на базе бронеавтомобиля КАМАЗ-4386, которая предназначена для непосредственного прикрытия подразделений от СВН во всех видах боя, в том числе на марше.

Макеты РОС и космического буксира

Роскосмос планирует представить объединенную экспозицию - в нее вошли образцы производимой и перспективной ракетно-космической техники, космических аппаратов и спутников. Так, АО "Главкосмос" покажет российский скафандр "Сокол-КВ-2", а КБ "Арсенал" представит макет орбитального комплекса для доставки научной аппаратуры к Луне и планетам Солнечной системы.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" продемонстрирует модели перспективных аппаратов ДЗЗ и Российской орбитальной станции, а двигателестроительное НПО "Энергомаш" планирует показать свои жидкостные ракетные двигатели РД-180, РД-181, а также самый мощный в мире жидкостный "царь-двигатель" РД-171МВ.