В "Эксперт РА" рассказали об инфляционных рисках в Белоруссии в 2026 году

Они сохранятся на повышенном уровне в ближайшие 12-15 месяцев, в том числе из-за влияния монетарной политики Банка России, говорится в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Инфляционные риски в Белоруссии сохранятся на повышенном уровне в ближайшие 12-15 месяцев. На ценовую динамику будут влиять, в том числе монетарная политика Банка России, курс российского рубля и процесс смягчения регулирования цен в республике. Об этом свидетельствуют данные исследования кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Инфляционные риски в Беларуси в ближайшие 12-15 месяцев останутся повышенными. На ценовую динамику могут повлиять как внешние факторы - ситуация в экономике России, мировые цены на энергоносители и международная геополитическая напряженность, так и внутренние - рост трудовых издержек, расширение кредитования и отложенные эффекты ценового регулирования", - говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что в сентябре 2025 года темпы роста цен на коммунальные услуги увеличились до 11,5%, на транспортные услуги - до 7,6%, а на бытовые услуги - до 10,8%. При этом уровень безработицы по итогам третьего квартала достиг исторического минимума в 2,4%.

Наблюдаемое монетарное сдерживание Банка России ограничивает экономическую активность в РФ, снижает ее импортный спрос, а также негативно отражается на экспортных доходах Белоруссии и на курсе ее валюты. В силу тесной взаимосвязи курсов национальных валют двух стран ослабление российской валюты может привести к ослаблению белорусского рубля.

Эффекты от смягчения денежно-кредитной политики в РФ также могут оказать влияние на Белоруссию, в том числе через кредитный канал и канал валютного курса. Потенциальное усиление санкционного давления на российскую экономику может вызвать ослабление обеих валют со всеми вытекающими последствиями.

Продолжающееся расширение кредитной активности, особенно в сегменте потребительского кредитования, способствует увеличению совокупного спроса. Сохранение административного контроля над ценами в отдельных секторах экономики создает риск ценового скачка при частичной либерализации регулирования.