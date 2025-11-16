На Dubai Airshow представят БАС ZALA, обнаруживающую утечки на объектах ТЭК

Полученные системой данные маркируются и передаются в цифровую платформу ZALA 4Z1, где заказчики получают доступ к аналитике и отчетам в режиме реального времени, рассказали в компании-разработчике

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Беспилотная авиационная система ZALA T-20 гражданского назначения, способная автоматически обнаруживать утечки нефтепродуктов на объектах топливно-энергетического комплекса, будет представлена на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике.

Там рассказали, что разработчиками был создан программно-аппаратный комплекс ИРРА. Он использует алгоритмы ИИ для распознавания и классификации объектов, выявления отклонений и потенциальных угроз.

"Применение комплекса ИРРА уже демонстрирует высокую эффективность: он может обнаруживать утечки нефтепродуктов на объектах ТЭК, выявлять очаги возгорания. Полученные данные автоматически маркируются и передаются в цифровую платформу ZALA 4Z1, где заказчики получают доступ к видеопотоку, аналитике и отчетам в режиме реального времени", - рассказали в ZALA.

В предприятии подчеркнули, что специалисты ZALA продолжают работу над повышением автономности беспилотников, чтобы максимально нивелировать человеческий фактор и повысить точность и скорость анализа данных в таких критически важных областях, как ликвидация последствий ЧС, мониторинг магистральных трубопроводов и других сферах.

"Сегодня ключевым направлением является интеграция вычислительных модулей непосредственно на борт БВС, что позволяет обрабатывать видеопотоки с оптических и тепловизионных камер в реальном времени", - подытожили в предприятии.