Bloomberg: санкции против нефти из РФ привели к росту цен на топливо в США

Любые серьезные сбои в экспорте могут стать шоком для мирового рынка, сообщает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Американские рестрикции, которые затронули деятельность компаний "Роснефть" и "Лукойл", привели к росту средней цены на дизельное топливо в США. Об этом 15 ноября сообщило агентство Bloomberg.

"Текущий рост маржи нефтепереработки, по крайней мере частично, обусловлен неопределенностью вокруг предстоящих санкций США в отношении "Роснефти" и "Лукойла", а также январскими ограничениями ЕС на продукцию из России", - приводит агентство комментарий старшего энергетического трейдера CIBC Private Wealth Group Ребекки Бабин.

По информации Bloomberg, в США, Европе и Азии маржа находится на самом высоком уровне по крайней мере с 2018 года. Издание подчеркивает, что любые серьезные сбои в этом экспорте могут стать шоком для мирового рынка топлива.

Ранее Министерство финансов США продлило с 21 ноября до 13 декабря действие лицензий, которые разрешают проводить с компанией "Лукойл" некоторые операции, касающиеся ее зарубежных активов, несмотря на введенные Вашингтоном санкции.

В октябре Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. Заключение новых газовых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года, краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года, а реализация долгосрочных может продолжаться до 1 января 2028 года. Европарламент настаивает на еще более жестком запрете, требуя прекратить любые поставки российского газа в страны ЕС с 1 января 2027 года.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен сообщал, что Еврокомиссия продолжает также работу над планом, предусматривающим полный запрет на закупки в России нефти и ядерного топлива для АЭС.