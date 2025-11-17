"Известия": Минфин предложил смягчить контроль за "дочками" банков РФ за рубежом

Сроки сдачи документов о движении средств по зарубежным счетам также предлагают увеличить

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Минфин подготовил постановление для смягчения валютного контроля за дочерними компаниями российских банков за рубежом. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на имеющийся в их распоряжении проект постановления.

Речь идет о банках-нерезидентах, которые входят в международную группу компаний с российскими финансовыми организациями. К ним относятся, например, структуры "Сбера" в Белоруссии, ВТБ в Казахстане, Армении и Азербайджане, а также Газпромбанка в Люксембурге. Они обязаны сообщать налоговым органам об открытии и закрытии счетов и вкладов, а также о смене реквизитов счетов. Новое постановление Минфина отменит эти требования.

По данным издания, власти также предлагают увеличить сроки сдачи документов о движении средств по зарубежным счетам с 30 календарных до 30 рабочих дней после окончания отчетного периода. Как пояснили "Известия", компании называют действующие сроки недостаточно длинными для получения документов и сведений от иностранных организаций.

Ожидается, что изменения вступят в силу в феврале 2026 года.

23 октября стало известно, что Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций вводит запрет на транзакции с рядом банков из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Под санкции, в частности, подпали Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, отделения Альфа-банка, "Сбера" и ВТБ в Белоруссии и Казахстане, киргизские "Толубай" и Евразийский сберегательный банк, таджикские Dushanbe City Bank, "Спитамен" и Коммерцбанк. В рамках 19-го пакета ЕС запретил европейским финансовым структурам любые транзакции с этими банками.