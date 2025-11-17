ЦБ отметил резкое снижение числа нелегальных кредиторов за девять месяцев

Оно сократилось на 43%, отметили в регуляторе

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Число нелегальных кредиторов на российском финансовом рынке за январь-сентябрь сократилось на 43% в годовом выражении. Об этом говорится в материалах регулятора (есть в распоряжении ТАСС).

"На третьем месте по числу выявленных нелегалов (после псевдоброкеров и финансовых пирамид - прим. ТАСС) - черные кредиторы, их количество снизилось (-43% год к году). Сократилось количество интернет-проектов (отдельных сайтов) нелегальных кредиторов, однако информации о таких услугах в Сети распространяется много. На блокировку направлено более 3,5 тыс. страниц в соцсетях с предложениями нелегальных займов", - сообщает ЦБ.