"Купер": продажи белой икры выросли на 36% за год

Эта икра чаще появляется в повседневном рационе и перестает быть праздничным деликатесом, говорится в исследовании сервиса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Продажи белой икры, которую добывают из минтая, сельди, трески и мойвы, в России выросли на 36% за 2025 год. Об этом сказано в исследовании сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"За последний год доля заказов увеличилась на 48,8%, а число покупателей, приобретающих продукт, - на 36%. Икра все чаще появляется в повседневном рационе и перестает быть исключительно праздничным деликатесом", - говорится в тексте.

По данным аналитиков, традиционные праздники остаются сильным драйвером спроса на продукт. Так, наибольший рост продаж приходится на новогодние недели - в этот период заказы увеличиваются в 1,6 раза, к 23 февраля - в 1,5 раза, а к Масленице и 8 марта - в 1,3 раза.

Главные поклонники белой икры - покупатели в возрасте от 35 до 54 лет. На них приходится более половины всех заказов (52%), а их средний чек на покупку икры составляет около 160 рублей, что является самым высоким в категории. При этом женщины покупают икру в 2,6 раза чаще мужчин (72,2%), однако тратят примерно столько же: в среднем около 159 рублей. Кроме того, чаще всего вместе с икрой россияне заказывают свежие овощи (52%), фрукты (26%) и сыры (22%), сказано в исследовании.

Основная доля продаж (59%) приходится на покупателей со средним доходом, а клиенты с доходом выше среднего (23%) демонстрируют на 19% больший средний чек - около 180 рублей против 151 рубля. Восемь из десяти заказов приходятся на упаковки объемом 100-200 граммов, причем большинство покупок совершается в супермаркетах (74%), реже - в гипермаркетах (26%), поделились эксперты.

По данным аналитиков, белая икра особенно популярна в Москве и Московской области (23,4%). В топ городов с высоким спросом на продукт также вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Самара.