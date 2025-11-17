OneTwoTrip: семья из РФ заплатила почти 5 млн рублей за 12 дней в Дубае

В стоимость входили только завтраки, отметили эксперты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Самое дорогое бронирование курортного отеля этой осенью обошлось россиянам в 4,7 млн рублей - такую сумму семья из четырех человек заплатила за 12 дней отдыха в пятизвездочной гостинице Дубая. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (есть у ТАСС).

"Самым дорогим заказом в курортном отеле этой осенью стало бронирование номера в пятизвездочной гостинице в Дубае. Семья из четырех человек (включая одного ребенка) отдыхала 12 дней, заплатив за номер 4 683 300 рублей, причем в стоимость входили только завтраки", - рассказали эксперты.

На втором месте по дороговизне семейный отпуск на Мальдивах, где три человека (включая ребенка) провели 12 дней в пятизвездочном отеле с двухразовым питанием за 1,9 млн рублей. Чуть меньше, 1,6 млн рублей, стоил отпуск на Маврикии, где семья из трех человек (с одним ребенком) проживала 14 дней в пятизвездочной гостинице с завтраками.

Согласно исследованию, спрос россиян на проживание в курортных отелях за границей этой осенью вырос на 36,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Средняя продолжительность отдыха не изменилась и составляет пять дней, средняя стоимость также осталась на уровне прошлого года - 28 тыс. рублей в сутки.

Чаще всего россияне выбирают курортные отели в Дубае: 10,7% заказов подобных гостиниц приходится на этот город в ОАЭ. На втором месте с долей 5,4% курорт Шарм-эш-Шейх. Третью строчку занял Нячанг: доля города во Вьетнаме составила 4,3%. В топ также вошли два курортных района Таиланда на острове Пхукет: окрестности пляжа Ката (доля 4%) и пляжа Карон (3,9%), сообщили в компании.