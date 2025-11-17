Жалобу на торги по ремонту аэродрома в Барнауле признали частично обоснованной

ФАС выявила нарушения в установлении противоречивых сроков выполнения работ

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала частично обоснованной жалобу компании "СДС-строй" на проведение торгов по реконструкции аэродрома в Барнауле. Нарушение выявили в установлении противоречивых сроков выполнения работ, соответствующая информация размещена на портале ЕИС "Закупки".

"Комиссией установлено, что указанный заказчиком <…> срок выполнения работ превышает срок исполнения и срок действия контракта, что противоречит положениям закона о контрактной системе", - отметили в ведомстве.

По данным ФАС, в извещении о закупке был установлен срок исполнения контракта с даты его заключения по 31 декабря 2027 года, тогда как в проекте контракта предусмотрено окончание выполнения работ "не позднее 781 календарного дня с даты заключения контракта", что создавало правовую неопределенность.

В то же время другие доводы компании, включая жалобы на размер обеспечения контракта, критерии оценки заявок и требование о привлечении субъектов малого предпринимательства, не нашли подтверждения.

Согласно документации и сведениям о проведении торгов, заказчик уже успел определить победителя. Им стал участник, предложивший цену контракта в размере 2,99 млрд рублей при начальной максимальной цене в 3,27 млрд рублей. При этом ФАС, признав жалобу частично обоснованной, ограничилась выдачей предписания об устранении нарушения (противоречивых сроков в документации), но не отменила результаты определения поставщика.

Как сообщалось ранее, подрядчик должен выполнить земляные работы, разобрать аэродромные покрытия, отремонтировать разрушенные участки бетонного основания взлетно-посадочной полосы и другие работы.