Ростех впервые за рубежом показал импортозамещенный "Ансат"

Вертолет получил обновленный фюзеляж и бортовые системы

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" представила импортозамещенный вертолет "Ансат" на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, передает корреспондент ТАСС. Машина показана за рубежом впервые.

"Ансат" оснащен двигателями ВК-650В отечественного производства, которые также представлены на выставке. Вертолет получил обновленный фюзеляж и бортовые системы. Первый полет "Ансата" в импортозамещенной версии состоялся в сентябре 2025 года. Как заявлял в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, импортозамещенный "Ансат" будет пользоваться спросом за рубежом.

Кроме того, в рамках выставки Ростех показал средний пожарный вертолет Ка-32А11М, который оснащается новой системой пожаротушения СП-32 российского производства. Машина способна поднять и доставить к очагу возгорания до 4 000 литров воды и 400 литров противопожарной пены.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 проходит с 17 по 21 ноября.