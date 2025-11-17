"Уральские авиалинии" опровергли сообщения о задымлении в самолете в Пулкове

Рейс был выполнен в штатном режиме по расписанию, отметили в авиакомпании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" опровергла информацию о произошедшем задымлении или возгорании на борту своего самолета после посадки в аэропорту Пулково. Рейс Екатеринбург - Санкт-Петербург был выполнен в штатном режиме по расписанию, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Ранее СМИ сообщали, что в салоне самолета, выполнявшего рейс из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, произошло задымление после посадки в аэропорту назначения, при этом неполадок после проведения проверки обнаружено не было.

"Информация, распространяемая рядом СМИ и Telegram-каналов о задымлении на борту самолета, выполнявшего рейс U6-225 16 ноября по маршруту Екатеринбург - Санкт-Петербург, не соответствует действительности. Ни задымления, ни тем более возгорания на борту не было. Рейс выполнен в штатном режиме по расписанию", - сказано в комментарии пресс-службы.