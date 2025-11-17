Reuters: в США отменили ограничения на число ежедневных рейсов в 40 аэропортах

Приостанавливавшие свою работу авиадиспетчеры начали возвращаться на службу и кадровая проблема постепенно начала решаться, отметили в Федеральном управлении гражданской авиации Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отменило временные ограничения на число ежедневно обслуживаемых рейсов в 40 крупнейших аэропортах страны в связи с окончанием рекордной по продолжительности приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна). Об этом со ссылкой на главу FAA Брайана Бедфорда сообщило агентство Reuters.

По его словам, принятое решение связано с тем, что приостанавливавшие свою работу авиадиспетчеры начали возвращаться на службу и кадровая проблема постепенно начала решаться. Также FAA отменило ранее вводившиеся ограничения на запуск космических аппаратов. 14 ноября управление сократило требования по обязательным для отмены рейсам для авиакомпаний с 6% до 3% от их полетного расписания.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Президент США Дональд Трамп вечером 12 ноября подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом, рекордный в истории США шатдаун был преодолен на 43-й день.

Шатдаун привел к прекращению работы части авиадиспетчеров, что вызвало отмены и задержки десятков тысяч авиарейсов с 1 октября. FAA сообщало, что около половины основных центров управления воздушным движением США испытывало нехватку персонала. С 14 ноября авиадиспетчеры и другие сотрудники авиаслужб начали получать выплаты в счет образовавшейся за время шатдауна задолженности по заработной плате.