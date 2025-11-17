Россия и страны Ближнего Востока обсуждают проекты по производству БПЛА

Российская сторона подтверждает готовность к расширению промышленно-технологического сотрудничества со своими традиционными партнерами, отметил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия и страны Ближнего Востока обсуждают ряд проектов по организации совместного производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 заявил ТАСС глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"В настоящее время в стадии обсуждения находится ряд проектов по организации совместного производства различных типов беспилотных летательных аппаратов. Российская сторона подтверждает готовность к расширению промышленно-технологического сотрудничества со своими традиционными партнерами, в том числе в области беспилотных комплексов", - сказал Шугаев.