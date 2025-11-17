РФ и страны Ближнего Востока обсуждают производство авиации пятого поколения

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев отметил, что речь идет о долгосрочных и технологически сложных проектах, требующих детальной проработки

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия проводит консультации с ближневосточными странами по вопросам совместной разработки и производства авиатехники, включая самолеты пятого поколения. Об этом на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 заявил ТАСС глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Переговоры с представителями стран Ближнего Востока по вопросам совместной разработки и производства авиационной техники, включая самолеты пятого поколения и современные авиационные средства поражения, действительно продолжаются. Данные консультации проходят в конструктивном ключе и направлены на выработку взаимоприемлемых технических и организационных решений. На текущем этапе стороны обсуждают параметры возможного взаимодействия и распределения компетенций", - сказал Шугаев.

Глава ФСВТС России отметил, что речь идет о долгосрочных и технологически сложных проектах, требующих детальной проработки.