ФАС выявила признаки картеля в сфере капремонта зданий

Компании подозревают в заключении и реализации антиконкурентного соглашения при проведении 23 аукционов на сумму более 2,2 млрд рублей

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картельного сговора в сфере капитального ремонта зданий на сумму более 2,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Торги проходили на выполнение работ в Алтайском крае и Республике Алтай.

"По результатам проведения внеплановых проверок служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Стройград", ООО "Жилсервис", ООО "Спецстройинжениринг", ООО "Технологии защиты", ООО "Ледсвет", ООО "Алтайстрой" и индивидуального предпринимателя", - сказали в ФАС.

Они подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения при проведении 23 аукционов на общую сумму 2 265 137 569 рублей. Участники предполагаемого картеля использовали единую инфраструктуру при подготовке и участии в торгах, а также совместно исполняли контракты, которые включали выполнение работ, строительный контроль, авторский и технический надзор.

ФАС России также усматривает признаки заключения антиконкурентного соглашения с одним из заказчиков торгов.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.