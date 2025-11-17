МСП приграничных регионов получили 4 млрд рублей по программе кредитования

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес Белгородской, Брянской и Курской областей с начала 2025 года получил 4 млрд рублей по программе стимулирования кредитования, разработанной и реализуемой совместно Корпорацией МСП и Банком России, сообщили в пресс-службе корпорации.

Там отметили, что 308 предприятий получили финансирование по ставке не выше ключевой при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП.

"Льготная программа стимулирования кредитования для приграничных регионов предоставила предпринимателям возможность получить средства по низким ставкам и обеспечить работу и дальнейшее устойчивое развитие бизнеса в сложных условиях. При помощи "зонтичного" плеча корпорации с повышенным покрытием риска банки смогли обеспечить востребованный уровень фондирования", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он подчеркнул, что спрос на льготное финансирование в этих регионах фиксируется преимущественно у предприятий реального сектора экономики.

В обрабатывающем производстве объем привлеченных средств составил почти 1 млрд рублей, в сельском хозяйстве - 440 млн рублей, в сфере транспортировки и хранения - 342 млн рублей, строительстве инфраструктурных объектов - 252 млн рублей. Предприятия реального сектора составляют ядро экономики приграничных регионов.

Для проектов в сфере реализации различных видов продукции бизнес получил по льготной программе 1,73 млрд рублей.