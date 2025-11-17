Григоренко: отечественные IT-компании вносят порядка 6% в ВВП России

По словам вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ, IT-отрасль является одной из самых динамично развивающихся

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вклад IT-отрасли в ВВП России составляет порядка 6%. Об этом заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы считали, на сегодняшний день IT-отрасль, аккредитованные айтишные компании, вклад в ВВП вносит порядка 6%. На каждый рубль вложенных государством средств в виде мер поддержки, государство получает два", - сказал он.

По словам Григоренко, IT-отрасль является одной из самых динамично развивающихся, ежегодно выручка российских IT-компаний растет на 20-25%.

В числе ключевых мер государственной поддержки Григоренко назвал пониженные страховые взносы для IT-предприятий, освобождение разработчиков отечественного программного обеспечения от НДС и сниженную ставку по налогу на прибыль для компаний отрасли.