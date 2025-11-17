К рассмотрению иска Минлесхоза Приамурья к "Ангаре" приступят 4 декабря

Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил ходатайство авиакомпании о рассмотрении иска в обычном порядке

ИРКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил ходатайство авиакомпании "Ангара" о рассмотрении иска Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области в обычном порядке. Оно начнется 4 декабря, говорится в картотеке арбитражных дел.

Ранее Минлесхоз Амурской области обратился в арбитраж о взыскании 535 тыс. рублей за повреждение леса после крушения самолета Ан-24 под Тындой в Приамурье. Суд принял заявление к рассмотрению в упрощенном производстве. Авиакомпания обратилась в арбитраж с ходатайством о рассмотрении дела в обычном порядке.

"Рассмотреть дело по общим правилам искового производства. Назначить дело к рассмотрению в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 4 декабря 2025", - говорится в судебных материалах.

5 ноября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Как уточняли в Росавиации, решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. До этого ведомство аннулировало сертификат авиационного учебного центра авиакомпании "Ангара" по итогам внеплановой проверки после авиакатастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, а также сертификат авиакомпании на техническое обслуживание воздушных судов.