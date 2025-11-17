Bloomberg: некоторые страны Африки могут понизить ключевые ставки

По информации агентства, такую меру могут принять с целью стимулирования экономического роста

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Центральные банки Египта, Ганы, Анголы, ЮАР, Кении, Нигерии, а также Лесото, Намибии и Ботсваны могут понизить ключевые ставки к концу 2025 года, чтобы стимулировать экономический рост. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как пишет Bloomberg, ослабление доллара из-за пошлин президента США Дональда Трампа, а также снижение базовой ставки Федеральной резервной системы США и мировых цен на нефть привели к спаду инфляции. В таких условиях банки могут позволить себе снизить ключевую ставку.

Решение по снижению ключевых ставок может быть принято в ближайшие недели. В четверг понижение ключевых ставок будет обсуждаться в ЮАР и Египте. Как напоминает Bloomberg, экспортеры нефти Нигерия и Ангола в сентябре понизили ключевые ставки и в ближайшее время могут сделать это еще раз.

Как ранее писал аналитический портал The Africa Report, в 2025 году инфляция в ряде африканских стран снизилась, а местные валюты укрепились по отношению к доллару. При этом рост совокупного ВВП Африки в 2025 году может составить 3,9%, что превышает среднемировые показатели.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран. Самый высокий показатель среди африканских стран - в размере 30% - действует в отношении товаров из ЮАР. В сентябре власти США не продлили действие акта об экономическом росте и возможностях Африки, который предоставлял 32 развивающимся странам континента беспошлинный доступ на рынки Соединенных Штатов.