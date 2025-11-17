На портале поставщиков Москвы объем совместных котировочных сессий вырос на 44%

Благодаря такому формату заказчики сэкономили более 600 млн рублей, сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике города

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Объем совместных котировочных сессий на столичном портале поставщиков за девять месяцев 2025 года увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Благодаря такому формату заказчики сэкономили более 600 млн рублей, сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике Москвы.

"Совместные котировочные сессии позволяют заказчикам объединяться при закупках товаров одной категории внутри своего региона. Так формируются более крупные заявки, которые привлекают больше поставщиков, что способствует повышению конкуренции. За девять месяцев этого года столичные учреждения провели на портале поставщиков 3 тыс. совместных закупок на 1,7 млрд рублей, что на 44% превышает объем за тот же период прошлого года. В среднем в одной совместной закупке участвовали четыре организации. Такой формат позволил городским заказчикам сэкономить 607,6 млн рублей - на 74% больше, чем за девять месяцев прошлого года", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.

Котировочная сессия - это мини-аукцион, участники которого конкурируют между собой, последовательно снижая начальную максимальную цену контракта. Такие процедуры длятся по три, шесть или 24 часа. Побеждает участник, который предложил наименьшую цену.

В свою очередь, руководитель департамента города по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что строительные и хозяйственные товары составляют наибольшую долю в объеме совместных закупок столичных учреждений в 2025 году. "За девять месяцев их приобрели на 378,4 и 155 млн рублей соответственно. На третьем месте - бумага и канцелярские изделия, сумма закупок которых составила 105,2 млн рублей", - цитирует пресс-служба Пуртова.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,2 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тыс. контрактов.