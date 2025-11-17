ZALA: беспилотная авиасистема Т-20 может преодолевать до 500 км за один полет

Компания-разработчик также сообщила, что благодаря повышенной грузоподъемности БАС оснащается широкой линейкой целевых нагрузок

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Время полета беспилотной авиасистемы Т-20, применяемой для мониторинга объектов энергетики и нефтегазовой отрасли, увеличено до семи часов и позволяет преодолевать до 500 км за один полет. Об этом сообщается в материалах компании-разработчика ZALA к Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, которые есть в распоряжении ТАСС.

"На выставке представлен обновленный БАС ZALA Т-20, ставший востребованным инструментом для отраслей, где требуется точный и непрерывный мониторинг протяженных объектов. Благодаря модернизации конструкции фюзеляжа и аккумуляторам последнего поколения время полета БАС увеличено до семи часов, что позволяет преодолевать до 500 километров за один полет", - говорится в тексте.

В компании пояснили, что благодаря повышенной грузоподъемности БАС оснащается широкой линейкой целевых нагрузок, а усовершенствованное программное обеспечение на базе алгоритмов ИИ позволяет автоматически выявлять малейшие отклонения в состоянии инфраструктуры.