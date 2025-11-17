Глава ФСВТС: на выставке в Дубае запланированы переговоры о поставках Су-57

Дмитрий Шугаев отметил, что многофункциональный истребитель относится к высокотехнологичной продукции военного назначения, в создании которой задействовано множество поставщиков

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Переговоры о поставках российских истребителей пятого поколения Су-57 планируется провести с несколькими зарубежными партнерами на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025. Об этом сообщил ТАСС глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Переговоры с рядом иностранных государств по вопросу поставки самолетов Су-57 планируется провести также и на полях выставки Dubai Airshow 2025, в ходе которой состоятся демонстрационные полеты этого самолета. На сегодняшний день можно констатировать устойчивый интерес зарубежных государств к истребителю", - сказал Шугаев.

Он отметил, что многофункциональный истребитель Су-57 относится к высокотехнологичной продукции военного назначения, в создании которой задействовано множество поставщиков. Производство самолета требует строгой координации их действий, а также высокого качества подготовки специалистов разных направлений.

Су-57 (по кодификации НАТО - Felon) предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку к применению оружия.