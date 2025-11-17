Миссия МВФ начала переговоры в Киеве о новой программе финансирования для Украины

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала в Киеве переговоры по запросу украинских властей о согласовании новой программы финансирования. Об этом сообщила постпред МВФ в стране Пришила Тофано.

"Миссия МВФ [на Украине] во главе с [руководителем] Гэвином Греем начала сегодня дискуссии с представителями властей Украины в контексте их обращения о начале новой программы расширенного финансирования", - приводит ее слова агентство РБК-Украина.

9 сентября премьер-министр Украины Юлия Свириденко официально обратилась к МВФ с запросом о новой программе финансирования на ближайшие годы. Ранее местные СМИ сообщали, что ее объем может составить $8-8,5 млрд.

Нынешняя четырехлетняя программа в размере $15,6 млрд была утверждена в марте 2023 года и действует до 2027 года. Для получения финансирования Киев должен выполнять определенные обязательства - так называемые структурные маяки. Средства от МВФ поступают отдельными траншами после ревизии исполнения этих условий. Эксперты фонда оценивают выполнение Киевом условий меморандума об экономической и финансовой политике, в частности исполнение бюджета, состояние международных резервов и проведение реформ. Последние несколько ревизий проходили напряженно из-за задержек со стороны Киева в выполнении структурных маяков. Несколько раз это приводило к тому, что эксперты фонда уменьшали размер очередного транша.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. В настоящее время в Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. В то же время западные партнеры, в том числе МВФ, настаивают, чтобы власти страны искали новые источники самофинансирования.