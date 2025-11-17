В курском Минздраве выявили неэффективное использование средств бюджета

Анализ провели по четырем направлениям

КУРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Неэффективное использование около 5% средств бюджета Курской области выявлено при анализе расходов министерства здравоохранении региона. Об этом сообщил первый заместитель губернатора - председатель облправительства Александр Чепик.

"Около 5% денежных средств, которые мы сейчас используем, используем неэффективно, и их необходимо централизовать. <...> Примерный объем экономии по 2026 году составит около 900 млн рублей, по 2027 году - 1,1 млрд рублей. Такие предложения подготовлены", - сказал он на заседании облправительства.

По словам Чепика, анализ был проведен по четырем направлениям, так, например, выявлены факты покупки расходных материалов за счет регионального бюджета, которые одновременно профинансированы за счет средств ОМС на сумму около 100 млн рублей. Власти подготовят материалы в правоохранительные органы.

Первый замгубернатора отметил, что средства не забираются из отрасли, их направят на приоритетные статьи, которые ранее не финансировались: сокращение очереди по травматологии и ортопедии, офтальмологии. "Будет приобретено оборудование, сумма - около полмиллиарда рублей, которая сейчас уходит в другие регионы. Они будут оставаться в Курской области", - добавил Чепик.