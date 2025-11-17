Акции на Гонконгской бирже упали на фоне неопределенности на мировых рынках

Ключевой индекс Hang Seng упал к закрытию торговой сессии на 0,71%

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 17 ноября. /ТАСС/. Акции на Гонконгской бирже продемонстрировали падение, поскольку, как указывают брокеры, инвесторы проявляют осторожность на фоне неопределенности на мировых рынках. После перерыва на выходные дни ключевой индекс Hang Seng упал к закрытию торговой сессии на 0,71% (снижение на 188,18 пункта), до 26 384,28 пункта.

Снизились и другие индексы. Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, по итогам торгов упал на 0,74% (минус 69,56 пункта), до 9 328,40. Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, снизился на 0,96% (минус 55,92 пункта), до 5 756,88.

Как сказал ТАСС источник, инвесторы выжидают, как будет развиваться ситуация на рынках, в том числе потому, что не ясна позиция Федеральной резервной системы (ФРС) США по поводу давно ожидаемого снижения ключевой ставки.